張曦雯計劃約閨蜜去旅行 唐詩詠讚與馬明「手榴彈場口」夠浪漫
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無線娛樂新聞台報導：年度大型藝術展喺香港舉行，呢日係第二日辦VIP場，吸引大批名人紅星到場打卡，唐詩詠、古巨基、Ana R.及張曦雯等到場欣賞，張曦雯連續兩日入場欣賞，目前仍在放假中，佢希望嚟緊同唐詩詠去旅行，覺得二人相處好夾，一齊去旅行冇問題。
唐詩詠主演嘅新劇《隱形戰隊》熱播中，佢不少性感出鏡場面，又爆性感戲份綵排咗好多次，佢大讚「手榴彈場口」夠晒浪漫感動，同場嘅Ana R.對每件作品都愛不釋手，指囡囡好喜歡亞洲藝術家嘅作品，呢日愛女要返學，所以錯失睇展機會，Ana R.又指相隔3年終於訂下旅遊大計，前往越南10日玩餐飽。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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