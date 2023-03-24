張曦雯計劃約閨蜜去旅行 唐詩詠讚與馬明「手榴彈場口」夠浪漫

無線娛樂新聞台報導：年度大型藝術展喺香港舉行，呢日係第二日辦VIP場，吸引大批名人紅星到場打卡，唐詩詠、古巨基、Ana R.及張曦雯等到場欣賞，張曦雯連續兩日入場欣賞，目前仍在放假中，佢希望嚟緊同唐詩詠去旅行，覺得二人相處好夾，一齊去旅行冇問題。