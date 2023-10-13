唐詩詠孟加拉探訪憶當地居民一度哽咽 愛貓銀仔離世難掩不捨之情
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無線娛樂新聞台報導：唐詩詠、姜麗文及鄭麗莎呢日以大使身份出席一個慈善活動，唐詩詠分享早排前往孟加拉探訪嘅感受，憶當地居民窮困生活及童婚問題時一度哽咽。
唐詩詠同舊愛崔建邦拍拖時一齊養咗兩隻貓，金仔於2020年已離開，而銀仔近日離世，唐詩詠難掩不捨之情；姜麗文哥哥姜文杰（Benji）早前患重感冒狂嘔急入院，細菌攻擊聽覺神經憂失聰，姜麗文好擔心哥哥，大讚哥哥好勇敢，每日去唔同嘅醫院打針食藥，希望哥哥盡快痊癒，姜麗文而家仲要喺哥哥耳邊講嘢，相信哥哥會好番。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台