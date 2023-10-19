唐詩詠計劃聖誕前出遊叉電 毛舜筠期待推動新導演新演員

無線娛樂新聞台報導：視后唐詩詠呢日以一身粉紅色開胸裙現身品牌活動，同場仲有影后毛舜筠出席。對於早前被拍到搬入月租6萬嘅北角豪宅，詩詠未有正面回應，只係話自己一向有儲錢，搬屋係想方便同住嘅爸爸湊孫，想住得舒適，當然要繼續努力工作。佢話嚟梗會飛去馬來西亞工作，但都計劃梗聖誕前可以去一個旅行，同埋去睇紅葉。講到10月23號係好姊妹黃翠如嘅生日，佢知道翠如正日唔喺香港，可以之後再同佢去個旅行補祝生日。