唐詩詠計劃聖誕前出遊叉電 毛舜筠期待推動新導演新演員
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無線娛樂新聞台報導：視后唐詩詠呢日以一身粉紅色開胸裙現身品牌活動，同場仲有影后毛舜筠出席。對於早前被拍到搬入月租6萬嘅北角豪宅，詩詠未有正面回應，只係話自己一向有儲錢，搬屋係想方便同住嘅爸爸湊孫，想住得舒適，當然要繼續努力工作。佢話嚟梗會飛去馬來西亞工作，但都計劃梗聖誕前可以去一個旅行，同埋去睇紅葉。講到10月23號係好姊妹黃翠如嘅生日，佢知道翠如正日唔喺香港，可以之後再同佢去個旅行補祝生日。
至於另一位好姊妹陳茵媺復出之作《羅密歐與祝英台》宜家熱播中，詩詠就梗係有捧場啦，佢仲話Aimee呢個角色絕對唔易演，兼且造型又係好大挑戰，但係覺得Aimee演得好好，會每晚都追捧。
Mo姐早前同屋企人去咗日本旅行，佢話自己今年的確放慢腳步，享受人生，正所謂play hard, work hard，不過Mo姐都有睇吓劇本，佢話唔介意再做媽咪角色，但有個心願係想令影壇有更多新導演同新演員。而近排周潤發同梁朝偉先後獲頒國際大獎，Mo姐都話好戥佢哋開心，有機會見面嘅話一定要親自恭喜。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台