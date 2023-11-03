唐詩詠鮮有公開童年照片 大讚「阿嫂」湯洛雯狀態fit爆
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無線娛樂新聞台報導：唐詩詠呢日帶同一本珍貴相簿出席宣傳活動，日前馬國明攜未婚妻湯洛雯融入家中，詩詠大讚「阿嫂」湯洛雯狀態fit爆，詩詠指二人有透露婚事，又講吓馬明早前拍婚照趣事。
詩詠嗰日係咁叫馬明食嘢，等馬明肥啲顯得靚湯好瘦，今次詩詠鮮有公開童年照片，滿載成長期嘅回憶，唐詩詠近日開通新社交平台帳戶，疑為進軍內地市場作準備，佢發佈影片跟網民自我介紹打招呼，短片吸引近萬粉絲關注，不過有網民一直留言叫佢「唐詠詩」，詩詠就唔介意網民叫錯名。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台