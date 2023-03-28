唐韋琪新歌向多位音樂人致敬 透露有意重製經典卡通主題曲

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：兒歌天后唐韋琪自2009年創辦才藝教育中心後，就全心全意投入教育工作。不過佢冇放棄音樂事業，2017年推出過以寵物做主題嘅歌曲後，近日又推出新歌《萬世韆鞦》，仲搵埋愛犬一齊出鏡。

講到呢首新歌，唐韋琪話係自己對鍾意嘅歌手致敬嘅歌，仲話細心聽嘅話，會喺編曲入面聽到John Lennon《imagine》、羅文《獅子山下》、Beyond《情人》等。唐韋琪話呢首歌係機緣之下由音樂人因葵作曲同填詞畀佢。至於講到佢首經典歌、卡通片《長腿叔叔》嘅歌曲《夢中天使》，唐韋琪就話有意創作一個新嘅版本，但就未知到時會由佢唱返，定由佢嘅學生去延續呢個經典喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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