唐韋琪新歌向多位音樂人致敬 透露有意重製經典卡通主題曲
講到呢首新歌，唐韋琪話係自己對鍾意嘅歌手致敬嘅歌，仲話細心聽嘅話，會喺編曲入面聽到John Lennon《imagine》、羅文《獅子山下》、Beyond《情人》等。唐韋琪話呢首歌係機緣之下由音樂人因葵作曲同填詞畀佢。至於講到佢首經典歌、卡通片《長腿叔叔》嘅歌曲《夢中天使》，唐韋琪就話有意創作一個新嘅版本，但就未知到時會由佢唱返，定由佢嘅學生去延續呢個經典喇。
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