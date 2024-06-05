至真園開業首日爆滿，政商雲集引發商戰風波
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今天的夜東京異常冷清，原因無他，大家都被新開的至真園所吸引。這家新餐廳的開業吸引了眾多政商名流，包間一房難求。李李為了拉攏客人，不斷向阿寶發出邀請，但阿寶對此似乎不感興趣，選擇與範總在紅鷺會面。李李見狀，轉而試圖挖角範總，並成功讓範總對約定的會面失去記憶。
商戰激烈，阿寶堅持原則
汪小姐見狀急得像熱鍋上的螞蟻，不斷催促阿寶趕緊前往紅鷺，擔心範總的生意會被李李奪走。「阿寶不去至真園，照例去了紅鷺。」在這場商戰中，阿寶堅持自己的原則，不為李李的計謀所動。
魏總的突然出現與衝突
與此同時，海寧皮草的小王子魏總也來到至真園，其隨行人員在餐廳內尋釁滋事，最終被阿寶教訓。「有人的地方，就是江湖。」阿寶深知背後的爾虞我詐，意識到範總已被李李迷惑。李李不甘心失敗，繼續安排魏總與範總的會面，企圖搶奪阿寶的生意。範總趁機向阿寶提出更高的要求。
汪小姐的奔波與終極爆發
汪小姐為了保護阿寶的生意利益，四處奔波傳遞信息，勞累到幾乎筋疲力盡。「終於把一肚子火發在裝腔作勢的魏總頭上，不過魏總好像並不生氣。」在這場商業角力中，汪小姐的努力與忍耐達到了極限，但她的堅持也為阿寶爭取到了寶貴的時間。
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圖片來源：TVB