至真園開業首日爆滿，政商雲集引發商戰風波

今天的夜東京異常冷清，原因無他，大家都被新開的至真園所吸引。這家新餐廳的開業吸引了眾多政商名流，包間一房難求。李李為了拉攏客人，不斷向阿寶發出邀請，但阿寶對此似乎不感興趣，選擇與範總在紅鷺會面。李李見狀，轉而試圖挖角範總，並成功讓範總對約定的會面失去記憶。