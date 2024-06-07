商戰與友誼交織：阿寶與徐總的策略勝利

慶功宴的溫馨時刻

在紅鷺餐廳，一場意料之外的商業晚宴正在進行。此次晚宴的主角不是別人，正是阿寶和他的「神仙救兵」徐總。原本李李以為自己的計劃已經天衣無縫，沒想到最後卻因為徐總的出現而功虧一簣。儘管計劃未能成功，李李仍舊保持著她那迷人的笑容，因為對手魏總的一番大手筆招待，已經讓她的至真園收入豐厚。「魏總賠了夫人又折兵，他默默簽完單，鎩羽而歸。」範總見狀，無奈只得向阿寶認錯，而在酒桌上，阿寶和徐總則是給予範總一番深刻的教訓。

為了慶祝阿寶成功拿下生意，玲子在夜東京舉辦了一場慶功宴。這場宴會不僅僅是一場普通的聚會，而是一次小型社區的大聚集。出席的每一位都是阿寶生活中不可或缺的一部分：二手店老闆菱紅、房東葛老師、新房客小阿嫂以及海鮮攤老闆陶陶。宴會中，玲子特意從菱紅的店中挑選了一件禮物，由阿寶轉贈給汪小姐，以表感謝她在商業交易中的努力。「阿寶開車送走汪小姐，轉身正巧看到李李。初次相見，他們寒暄這兩日的摩擦，談笑間全無硝煙，像是多年不見的朋友。」

商業活動與情感交織

在商業的世界裡，不僅僅是數字和合約，有時候人與人之間的情感交流也扮演著關鍵的角色。三羊牌的簽約儀式在端午節當天於外貿大樓隆重舉行，並在滬聯商廈正式上市。這一刻對於範總來說意義非凡，他在儀式上激動落淚，感慨萬千。「範總好事辦成，老淚縱橫。」而在一旁的汪小姐的同事梅萍，看著汪小姐的成功，心中卻是五味雜陳。