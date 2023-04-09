麥秋成忙為黎明個唱綵排 葉泓聲指新劇角色具挑戰性

無線娛樂新聞台報導：為期4日嘅首個香港商業舞蹈展覽呢日開幕，麥秋成、葉泓聲Gordon、朱永棠、林浩文等都有出席。身為前唱跳組合天堂鳥成員嘅Gordon，近年轉致演藝界發展，佢仲透露最近新劇嘅角色有好大發揮呀。至於講到佢同陳樂榣合資嘅coffe shop喺開張嘅首晚就被掃場，Gordon就話喺第3日已經拉到搞事嗰班人，雖然搵嗰到幕後主腦，但佢話做生意冇辦法，仲話希望唔好再有人搞事，大家以和為貴呀。