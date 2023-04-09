麥秋成忙為黎明個唱綵排 葉泓聲指新劇角色具挑戰性
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無線娛樂新聞台報導：為期4日嘅首個香港商業舞蹈展覽呢日開幕，麥秋成、葉泓聲Gordon、朱永棠、林浩文等都有出席。身為前唱跳組合天堂鳥成員嘅Gordon，近年轉致演藝界發展，佢仲透露最近新劇嘅角色有好大發揮呀。至於講到佢同陳樂榣合資嘅coffe shop喺開張嘅首晚就被掃場，Gordon就話喺第3日已經拉到搞事嗰班人，雖然搵嗰到幕後主腦，但佢話做生意冇辦法，仲話希望唔好再有人搞事，大家以和為貴呀。
早前同張艾嘉合作拍戲嘅麥秋成，就表示正籌備自己新一輪嘅舞蹈工作，除咗忙黎明澳門演唱會外，自己亦忙住上堂學廚藝。
曾經為郭富城伴舞嘅林浩文，最後亦開設咗自己嘅公司，呢日見佢眼角紅咗一撻，佢就解釋自己係因為為角色煲劇所致呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台