啦啦隊女神李多慧與過百fans互動 羨慕林襄赴美擔任開球嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：南韓啦啦隊女神李多慧呢日喺台北出席遊戲代言活動，與在場過百位玩家玩遊戲兼派福利，另一位女神林襄日前去美國擔任開球嘉賓，李多慧有留意對方動向，感到好羨慕，希望下次自己有份一齊參與。
李多慧稱隊友熱情邀請佢出去玩，不過佢最近工作行程緊湊，李多慧開心今次與過百fans近距離互動，此行亦有抽時間品嚐地道美食，講到之前佢喺球場上扭傷，李多慧話因太認真應援而不小心受傷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台