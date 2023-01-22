喜氣洋洋玉兔賀新歲｜藝人管理層出動賀新歲 兔年伴香港齊出發
修哥 胡楓 亦繼續化身最受歡迎嘅財神爺，各同事大派利是，而修哥本人就話當返公司現身係行大運，而收工之後就會趕返屋企，同各代子孫過新年呀。
Amigo崔建邦亦都話大年初一開工主持團拜節目，已經係自己嘅每年習慣，佢仲話年初一起身返工就好似代表整年都會非常順利咁，加埋每年Liza姐都會邀請大家去佢屋企食嘢拜年，就更加開心喇。
反骨琪 蔣家旻 呢日為大家唱歌拜年，過去一年事業豐收嘅佢，就希望兔年延續好運，仲希望可以演出多啲唔同角色喇，而 鄧志堅 就話虎年買桃花過年之後就有唔錯成績，所以今年加碼再買大棵啲，希望延續氣勢呀。
三太 樊亦敏 呢日亦以王宮娘娘造型現身節目，佢就想挑戰專業人士角色喇。至於 袁偉豪 就一樣想接受唔同挑戰，仲想繼續創作唔同音樂作品同喜劇角色呀。
Jasmine任暟晴 撞正年初一度過17歲生日，仲有Fans為佢準備多種唔同應援，而佢本人喺生日就願望學業同事業一樣進步，仲希望繼續長高同多啲時間瞓覺呀。而Sabrina趙紫諾同樣希望自己學業進步，更加希望推出自己嘅作品呀。至於Janees黃洛妍就祈求兔年有更多唔同機會為大家演出喇。
幾位應屆港姐呢日當然都係嘉賓之一， 林鈺洧 梁超怡 邢慧敏 佢哋就對新一年嘅發展有唔同願望喇。而 麥玲玲 師傅就話繼《美麗戰場》演出之後戲癮有增無減，希望可以參與唔同角色，亦都打算安排去旅行放鬆吓呀。
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