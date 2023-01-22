喜氣洋洋玉兔賀新歲｜藝人管理層出動賀新歲 兔年伴香港齊出發

無線娛樂新聞台報導：每年大年初一TVB都會安排直播節目同大家拜年，今年一班藝人同事同公司管理層，就一如既往喺直播節目《喜氣洋洋玉兔賀新歲》各廣大觀眾拜年喇。全世界經過幾年停滯之後，踏入新一年似乎已經準備好重上軌道，總經理 曾志偉 就趁呢日團拜，宣佈TVB嘅全新口號「與香港齊出發」，希望同香港仲有各位市民一齊定立新目標，向未來重新出發。志偉又話今年會去好多唔同地方，促進TVB同各地嘅多種唔同合作。