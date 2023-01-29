中年好聲音丨陳榮峻夫婦睇好吳大強羅啟豪 豹哥參考其他評判畀分標準…
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》將會轉時段在周日晚上8點半播出，呢個星期繼續20強晉級18強嘅個人戰，支嚳儀、顏志恒及吳大強等大熱喺呢集出戰。
今次周吉佩自彈自唱《刻在你心底的名字》，佢解釋揀呢首歌係想唱出情感，羅金榮唱《獅子山下》，佢指之前喺街busking有唱過，對呢首歌比較熟，有信心可以掌握好，區俊傑唱偶像譚詠麟嘅《明天仍要繼續》，希望發揮得有感情啲。
上集見評判畀分十分嚴格，希望參加者實力提升，唔少選手嘅分數都係意料之外，伍仲衡稱出奇地終於唔再係自己一個畀低分，笑問其他評判做咩咁嚴格，張佳添同周國豐亦對參賽者要求更多，期望佢哋表現更加好，豹哥單立文有參考其他評判畀分標準。
呢日吸引陳榮峻兩公婆觀戰，佢哋睇好吳大強同羅啟豪奪冠，吳香倫感到參加者有壓力，不過眾人表現出色，發揮得好好。
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