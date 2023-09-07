嚴淑明台灣宣傳自爆已婚 返港現身透露與丈夫相識過程

無線娛樂新聞台報導：日前喺台灣宣傳歌曲嘅 嚴淑明 自爆已經成為人婦，呢日佢現身香港為一間髮型屋擔任一日店長，亦正式再回應喜訊。結婚喜過5年嘅佢，話因為老公係圈外人所以一直將關係保持低調，但係因為日前颱風下宣傳都有唔少朋友捧場，加上自己一句生活好幸福令現場起哄，順水推舟之下就決定將已婚消息正式公佈喇。