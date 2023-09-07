嚴淑明台灣宣傳自爆已婚 返港現身透露與丈夫相識過程
廣告
無線娛樂新聞台報導：日前喺台灣宣傳歌曲嘅 嚴淑明 自爆已經成為人婦，呢日佢現身香港為一間髮型屋擔任一日店長，亦正式再回應喜訊。結婚喜過5年嘅佢，話因為老公係圈外人所以一直將關係保持低調，但係因為日前颱風下宣傳都有唔少朋友捧場，加上自己一句生活好幸福令現場起哄，順水推舟之下就決定將已婚消息正式公佈喇。
同老公經朋友介紹下認識嘅佢哋，拍拖一段時間後一次旅行接受老公嘅求婚。至於點解會對髮型有興趣，佢就話認為剪髮係永遠唔會需退嘅生意，所以自己就由低學起，仲打算投資開設髮型屋咁話。雖然有意做生意，不過佢對唱歌依然非常有熱情，仲話已經錄製舞曲，好快就會推出同大家見面喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台