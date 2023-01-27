吳業坤《回家》重返兒時蒲點開音樂會 帶吳媽與舊街坊重聚

無線娛樂新聞台報導：TVB尋訪節目《回家》呢集吳業坤（坤哥）擔任嘉賓，跟隨坤哥重遊黃大仙橫頭磡邨，尋找成長足跡，呢日坤哥去到熟識嘅理髮店整頭髮，又去每日放學必到做功課嘅社區中心，重拾兒時快樂記憶，跟現場小朋友傾偈玩遊戲。