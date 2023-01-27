吳業坤《回家》重返兒時蒲點開音樂會 帶吳媽與舊街坊重聚

吳業坤《回家》重返兒時蒲點開音樂會 帶吳媽與舊街坊重聚

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB尋訪節目《回家》呢集吳業坤（坤哥）擔任嘉賓，跟隨坤哥重遊黃大仙橫頭磡邨，尋找成長足跡，呢日坤哥去到熟識嘅理髮店整頭髮，又去每日放學必到做功課嘅社區中心，重拾兒時快樂記憶，跟現場小朋友傾偈玩遊戲。

坤哥之前跟兒時玩伴一齊去Working Holiday，大家20年冇見都可以重遇，覺得緣份好得意，坤哥由8歲至今都係住喺呢區，對周邊環境好熟，為咗拍今次節目，坤哥喺兒時蒲點，舉行籃球場音樂會，演出前幾日，佢親身派發傳單，最終吸引一班街坊來捧場，坤哥更帶吳媽媽與舊街坊重聚，場面溫馨又熱鬧。

坤哥以前好常喺兒時蒲點唱歌及打球，坤哥去年跟日本女藝人濱口愛子( Aiko Hamaguchi )拉埋天窗，婚後生活相當甜蜜，坤哥接愛妻來香港定居，有時帶愛妻品嚐地道美食，坤哥稱老婆仍在適應香港生活。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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