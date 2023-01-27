吳業坤《回家》重返兒時蒲點開音樂會 帶吳媽與舊街坊重聚
坤哥之前跟兒時玩伴一齊去Working Holiday，大家20年冇見都可以重遇，覺得緣份好得意，坤哥由8歲至今都係住喺呢區，對周邊環境好熟，為咗拍今次節目，坤哥喺兒時蒲點，舉行籃球場音樂會，演出前幾日，佢親身派發傳單，最終吸引一班街坊來捧場，坤哥更帶吳媽媽與舊街坊重聚，場面溫馨又熱鬧。
坤哥以前好常喺兒時蒲點唱歌及打球，坤哥去年跟日本女藝人濱口愛子( Aiko Hamaguchi )拉埋天窗，婚後生活相當甜蜜，坤哥接愛妻來香港定居，有時帶愛妻品嚐地道美食，坤哥稱老婆仍在適應香港生活。
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