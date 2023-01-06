黎耀祥保留舊照20年 藝訓班好友吳瑞庭感動：念舊嘅人係有呢種感覺

TVB台慶特備節目《回家》，每集請唔同嘉賓分享佢哋喺屋邨生活嘅故事，今集邀請曾經喺屋邨生活十幾年嘅視帝黎耀祥，呢日祥仔重返40年前生活過嘅地方拍攝，祥仔探吓啲街坊，又即場為街坊量血壓、幫手派米及送口罩，黎耀祥大受街坊歡迎，不少人認得出祥仔並要求合照，勾起佢屋邨生活回憶，祥仔覺得好開心。