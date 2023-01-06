黎耀祥保留舊照20年 藝訓班好友吳瑞庭感動：念舊嘅人係有呢種感覺
祥仔最難忘係屋邨生活點滴，受訪時更有街坊大叫「祥仔」，祥仔亦笑晒跟對方打招呼，佢回想屋邨配套齊全，生活用品一應俱全，祥仔指以前媽咪住喺呢個屋邨，佢得閒就同媽咪喺附近食飯飲茶，老人家嘅活動範圍就係喺屋邨，有好多社交活動，祥仔有時亦一齊參與，滿載歡樂回憶。
呢日節目組搵嚟祥仔昔日藝訓班好友兼舊街坊吳瑞庭再聚，佢哋已有20年冇聯絡，久別重逢依然雞啄唔斷，祥仔指吳瑞庭以前住順安邨，而祥仔則住順利邨，二人由於係同期訓練班出身，做路人甲乙丙通常一齊開工，當時二人非常熟，由訓練班到而家識咗三十幾年，祥仔解釋：「當時佢(吳瑞庭)做咗七年就離開TVB，出外發展，最近先返嚟，好開心可以見到啲老同學，以前啲同學都散晒，有啲嫁人、離開咗呢行又有。」
祥仔同吳瑞庭更重溫昔日舊照，即場還原當時嘅甫士，吳瑞庭讚祥仔好重感情：「佢好嘢，一路keep，佢即刻send畀我，講真呢啲咁嘅嘢，唔係一個有念舊嘅人，係唔會有呢種感覺，雖然我都冇，不過我會問佢有冇。」祥仔笑指吳瑞庭唔見晒啲相，嗰時佢哋有約去街，跟朋友食飯睇戲。
祥仔則讚吳瑞庭夠靚仔：「我只係記得地址係旺角，唔記得點解影咗呢張相，佢影相好正經，佢好靚仔，根本都唔使郁，我哋呢啲又唔靚仔，成日整蠱做怪，注定佢係偶像派、我係行性格演員，呢張相係一個好好嘅回憶。」
網民點睇？
值得紅，一直努力不放棄，又親民👍👍
值得尊重的藝人
黎耀祥衣集睇到我喊 屋村長大嘅人一定好深感受 好感動❤️好有心嘅節目👍
常見問題
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