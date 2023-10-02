詹天文為fans派定心丸 稱After Class將合體出歌
8月先喺紅館開完騷嘅溫拿五子，呢晚再次合體演出，一出場即成為焦點。曾經參予過回歸慶祝活動嘅佢哋，話可以再喺國慶騷表演好有意義，鍾鎮濤仲話呢晚有個特別任務，就係順便為10月1號生日嘅陳友慶祝，陳友笑言唔少朋友知道佢嘅生日日子後，都叫佢改名做陳國慶。
Windy詹天文、文凱婷同劉芷君呢晚嘅演出活力十足，對於近日有傳Yumi鍾柔美出年會去外國留學，令After Class面臨解散，呢晚Windy都有作出回應，佢仲同fans派定心丸，話今年After Class會合體同出歌，所以叫大家唔好信傳聞。至於問到知唔知Ymui係咪有留學嘅打算？Windy就話知道對方一直為DSE備戰，同時亦指知道Yumi主攻香港嘅大學。
一眾《中年好聲音》嘅歌手周吉佩、龍婷、吳大強、羅啟豪同顏志恒，就話好榮幸可以同撈家羅嘉良同台演出。而啱啱喺馬來西亞拍完劇返港嘅撈家，表示今次嘅劇本同演員都好好，所以自己好enjoy今次嘅拍攝。
將於10月尾推出國語專輯嘅胡鴻鈞，透露自己啱啱喺北京完成專輯嘅錄音，佢話自己相當期待新碟嘅反應。譚嘉儀、鄭俊弘同谷婭溦呢晚就演出經過改編過嘅兒歌，佢哋都話感覺相當新鮮。
謝嘉怡同蘇韻姿呢晚就以古代美人打扮現身，蘇韻姿仲分享早前返加拿大參加細佬婚禮嘅感受。關心妍與愛女心心以母女裝登場，演出後心心仲同大家分享同媽媽演出嘅心情。
網民點睇？
Windy 尋晚表演好有型
Yumi夠曬條件選港姐啦，真正美貌與智慧並重
Yumi除左跳舞叻，讀書也本事
真心希望After Class會喺Gigi個唱合體演出
希望Gi gi在十月舉行首個個人演唱會四小花After Class女團可以真正合體。
希望四小花After Class女團最新一首派台合唱團歌能夠盡快推出。
Windy 尋晚表演好有型💙
喜歡Fred嘅表演！ 😍💪
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