家燕姐重現《食神》味公主打扮 諾懿廚師身份出席慈善晚宴
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無線娛樂新聞台報導：一個由大批名廚匯聚舉行嘅慈善宴，呢日由700多位中廚齊集之下打破世界紀錄，更加吸引大批嘉賓好似 薛家燕 沈芝華 曾志偉 汪明荃 胡楓 三姐 黎諾懿 陳百祥夫婦 同 賈曉晨 等出席，而Liza姐呢晚更上台為大家獻唱。
化身電影食神打扮嘅家燕姐，仲提到好快會約齊「七公主」聚會，又話服裝原來去年已經義賣比善長，今次特別情商借出嚟出席活動咋。二家姐沈芝華最近由外地返港，已經好一段時間未有見面嘅佢哋，已經約定要見面好好傾偈喇。
近年涉足飲食生意嘅黎諾懿，就以廚師身份應邀到場，仲話自己識煮食都係多得咁多年來拍飲食節目，喺各位師傅身邊偷師而成。諾懿又提到一家人近日都感染甲流，所以颱風期間都齊齊留喺屋企休息，未受太大影響呀。
修哥呢日亦都有食神，行善又有美食嘆，雖然小犬襲港做成唔少市民生活不便，不過修哥就話自己非常好彩，所住地區完全無風又無雨，仲可以外出用餐喎。
有份籌備晚宴嘅三姐就話一額汗，連9號風球下嘅歡迎晚宴都一樣順利舉行，非常多謝天公造美呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台