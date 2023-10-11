家燕姐重現《食神》味公主打扮 諾懿廚師身份出席慈善晚宴

無線娛樂新聞台報導：一個由大批名廚匯聚舉行嘅慈善宴，呢日由700多位中廚齊集之下打破世界紀錄，更加吸引大批嘉賓好似 薛家燕 沈芝華 曾志偉 汪明荃 胡楓 三姐 黎諾懿 陳百祥夫婦 同 賈曉晨 等出席，而Liza姐呢晚更上台為大家獻唱。