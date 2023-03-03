無綫35藝員歌手齊心灌錄《活出信念》 炎明熹陳展鵬深深體會消防員付出…
土耳其上月6日發生大地震，造成嚴重傷亡，世銀估計土耳其大地震造成逾340億美元損失，超過45000人罹難，香港早前派出特區救援隊前往當地支援，為咗向一班為拯救生命、無私冒上生命危險出動嘅消防員致敬，早前召集 35 名旗下藝人及歌手，灌錄由消防處心理服務組及消防流行樂隊作曲、填詞嘅《活出信念》，並由張家誠重新編曲及監製，希望透過歌詞為消防員打氣。
參與灌錄歌曲嘅35 名藝人及歌手，包括陳展鵬、譚俊彥、王浩信、周嘉洛、樊亦敏、 戴袓儀、朱晨麗、黃智賢、何沛珈、Gigi(炎明熹)、 Aska(張馳豪)、Sherman(潘靜文)、Aeren(文凱婷)、火雞(孫漢霖)、Rock(何晉樂)、 Felix(林智樂)、《聲夢 2》成員 Janees(黃洛妍)、Zayden(彭家賢)、Maggie(趙頌宜)、 Sean(文佐匡)、Timothy(陳昊廷)、Kim(金永衡)、Angel(劉詠彤)、Crystal(梁芷菁)、 Desta(李茵彤)、Vivian(江廷慧)、Jason(陳晉軒)、及《中年好聲音》代表李佳、李泇霖、曹敏寶、梁浩銓、羅啟豪、周吉佩、涂家堯及馮志豪，能喺短時間內一呼百應，一齊帶出正能量傳送愛嘅訊息，實屬難得。
MV 將喺今晚翡翠台黃金時段內播出，陳展鵬父親係消防員，佢受訪時透露由於深深體會到消防員嘅付出，故此坦言睇到歌詞時已相當感動:「香港係一個大都會，世界嘅事我哋都會關注到，今次首歌《活出信念》對我嚟講好親切，因為我爸爸係消防員，消防員出車係冒住生命危險，尤其係山泥傾瀉時…以前年代好多嘢都關消防員事，我深深體會到…所以我睇到份詞都覺得好感動。」
炎明熹嘅姑丈係退休消防員，佢直指一直好希望能為消防員打氣:「其實我未收到消息(灌錄歌曲)前，已經好想有機會可以鼓勵大家，咁啱依家有呢首歌，我就非常之開心，一定要參與其中。」
打頭陣為歌曲獻聲嘅譚俊彥，坦言正式踏入錄音室前心情有啲緊張：「因為個 key 要就番大家，所以低咗少少，我都對自己唱法同把聲作出咗少少修正，希望大家聽到會舒服，同埋畀到打氣嘅感覺大家。」王浩信則感恩錄音過程好順利：「希望用溫暖啲、soft啲嘅感覺去演繹呢首歌，都好快pick up 到想傳遞嘅信息，所以好快就完成咗。」《聲夢2》畢業生亦好榮幸有機會參與錄製。
網民點睇？
可惜無Sabrina 唱😔
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