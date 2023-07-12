圭賢又接新節目主持 青春真人騷親睹參加者成長

無線娛樂新聞台報導：男團Super Junior嘅成員圭賢近年不斷涉足主持唔同節目，呢日佢又同 李秀賢 鄭世雲 金智恩 一齊為一個青春真人騷節目現身記者會宣傳喇，身為前輩嘅佢，仲指新節目見證一班年青人嘅成長，會令唔同年紀嘅人都一樣會勾起回憶咁話。