圭賢又接新節目主持 青春真人騷親睹參加者成長
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無線娛樂新聞台報導：男團Super Junior嘅成員圭賢近年不斷涉足主持唔同節目，呢日佢又同 李秀賢 鄭世雲 金智恩 一齊為一個青春真人騷節目現身記者會宣傳喇，身為前輩嘅佢，仲指新節目見證一班年青人嘅成長，會令唔同年紀嘅人都一樣會勾起回憶咁話。
而李秀賢就指佢同其他主持，都對節目參加耆嘅表現非常驚訝，仲覺得自己似乎已經同剛剛準備踏入20歲嘅年輕人有代溝，認佢哋直接嘅表達方底非常有勇氣呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台