屢被傳因生育問題與太太爭執 坤達幽默回應兩人相處方式

無線娛樂新聞台報導：形象正氣嘅 坤達 呢日應邀現身一個運動品牌活動，雖然佢一直都有定期健身做運動，不過佢就話隨住年齡漸長，一樣試過拍藝人運動會節目時體力不支呀。不時被傳出同太太 柯佳嬿 因為生育問題而搞到婚姻有危機嘅佢，呢日又指從來都係對呢個問題抱住順其自然嘅心態，唔會太強求喇。