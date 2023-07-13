屢被傳因生育問題與太太爭執 坤達幽默回應兩人相處方式
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無線娛樂新聞台報導：形象正氣嘅 坤達 呢日應邀現身一個運動品牌活動，雖然佢一直都有定期健身做運動，不過佢就話隨住年齡漸長，一樣試過拍藝人運動會節目時體力不支呀。不時被傳出同太太 柯佳嬿 因為生育問題而搞到婚姻有危機嘅佢，呢日又指從來都係對呢個問題抱住順其自然嘅心態，唔會太強求喇。
佢又話夫妻間相處，男士要記得唔同嘅紀念日，又講笑話要盡量減少見面，自然少啲磨擦咁話喎。近日台灣演藝圈接連爆出Me Too風暴，就連形像正面嘅 宥勝 都一樣牽涉其中，呢日坤達就指冇同舊拍檔聯絡，仲話兩性之間相處一定要識得尊重對方呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台