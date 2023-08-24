坤達入行廿年首嘗拍電影滋味 口碑不俗信心大增靜待好劇本
廣告
無線娛樂新聞台報導：坤達 出道多年參與過唔少演出，不過廿多年來就甚少拍攝電影，最近佢終於跳入大銀幕參與喜劇演出，呢日佢現身一個手錶活動時，就提到第一次拍戲感覺唔多唔少都有啲緊張，仲覺得大銀幕見到自己會有啲尷尬呀。
雖然太太 柯佳嬿 仲未入場欣賞，不過坤達就話唔少朋友都大讚作品，仲叫佢繼續拍多啲喎。，近年唔少人都會慶祝七夕，不過佢就話同太太一向都甚少慶祝節日，但係平時見到啱老婆嘅嘢就會自動買嚟做禮物，仲會不時留意老婆有咩需要準備做足準備喎。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台