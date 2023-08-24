坤達入行廿年首嘗拍電影滋味 口碑不俗信心大增靜待好劇本

無線娛樂新聞台報導：坤達 出道多年參與過唔少演出，不過廿多年來就甚少拍攝電影，最近佢終於跳入大銀幕參與喜劇演出，呢日佢現身一個手錶活動時，就提到第一次拍戲感覺唔多唔少都有啲緊張，仲覺得大銀幕見到自己會有啲尷尬呀。