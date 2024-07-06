夏日美食新寵兒！Annie黃婉瑩教你做腿蓉翠玉卷 簡單食材煮出高級享受

翠玉卷獨特製作過程

隨著夏季的來臨，許多人都在尋找清爽又美味的食譜來解暑。今天，我們將介紹一道既美觀又美味的夏日料理——腿蓉翠玉卷。這道菜不僅色彩繽紛，而且結合了多種食材的豐富口感，是夏日餐桌上的一大亮點。

首先，將蝦肉壓成蝦膠，並與調味料混合均勻。這裡的調味料包括鹽、麻油和胡椒粉，這些都是提昇蝦膠風味的關鍵。接著，加入馬蹄碎和熟金華火腿蓉，混合後放入冰箱約15至20分鐘，讓蝦膠的味道更加入味。取出後，將蝦膠分成八等份，準備下一步的製作。

翠玉瓜準備與蒸製

翠玉瓜需要切成薄片，並在加了糖和鹽的沸水中快速過一趟，這樣處理後的瓜片會變得柔軟，便於捲入蝦肉。每片瓜片中捲入一份蝦肉，排放在碟上，隔水蒸熟，大約需要5分鐘。

調製美味芡汁

芡汁的製作也是這道菜的精髓之一。「燒1湯匙油，爆香薑、蔥，加入清雞湯、適量生粉水等，最後加火腿蓉，煮成芡汁。」這樣的芡汁不僅增加了菜品的風味，也讓整體口感更加豐富。將芡汁均勻地淋在翠玉卷上，即可完成這道色香味俱佳的夏日佳餚。

材料簡介與食用建議

這道腿蓉翠玉卷的主要材料包括翠玉瓜、蝦肉、馬蹄碎和熟金華火腿蓉。翠玉瓜不僅色澤鮮明，還含有豐富的營養，非常適合夏日食用。此外，金華火腿的選用也是關鍵，它的獨特香味能夠極大地提昇整道菜的層次感。這道菜的清淡口感，非常適合在炎炎夏日中享用，不妨試試看這個食譜，為你的夏日增添一份清新。