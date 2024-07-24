夏日炎炎必試美食！三姐蕭秀香教你煮出清香不油膩金銀黃皮燜豬手
廣告
在最新一集的《流行都市》中，三姐蕭秀香帶來了一道特別適合夏天的美食——金銀黃皮燜豬手。這道菜不僅清香酸甜，而且不油膩，非常適合炎炎夏日享用。
獨特食材打造夏日美味
三姐特別選用了潮州涼果黃皮豉和新鮮黃皮作為主要食材，這些食材不僅能增添菜品的風味，還能讓豬手保持適當的彈性和口感。「新鮮的黃皮清香酸甜，黃皮豉則帶有陳香。」三姐解釋道。
精心設計烹飪過程
製作這道菜首先需要將豬手汆水，並在水中加入白醋以保持豬手皮的彈性。接著，烹飪過程分為三個階段：首先爆香薑粒和生蒜粒，然後加入生抽煮一會，再將豬手放入鍋中兜炒。之後加入香葉、一半黃皮豉、冰糖和水，燜煮15分鐘。第二階段加入甜醋、老抽、一半的鮮黃皮和指天椒，繼續燜煮30分鐘。最後階段則加入剩餘的新鮮黃皮及黃皮豉，燜至收汁。
華麗擺盤技巧
最後，將燜煮好的豬手上碟，並用之前爆香的紅椒裝飾碟邊，不僅增色也增味。「放入剩餘的新鮮黃皮及黃皮豉，再燜30分鐘至收汁，加少許鹽、生粉水後將豬手上碟，碟邊圍滿紅椒裝飾，即成。」這樣一道色香味俱全的菜品就完成了，快來嘗試製作這道美味吧！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB