李政宰為Wing Shya攝影展揭幕 曝《魷魚遊戲》拍攝中渴望訪港見Fan…
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無線娛樂新聞台報導：李政宰為Wing Shya攝影展揭幕 曝《魷魚遊戲》拍攝中渴望訪港見Fans
著名攝影師 夏永康 喺澳門舉行攝影展，仲邀請到《魷魚遊戲》韓國影帝 李政宰 英國華裔女演員 陳靜 李治廷 同 林德信 等擔任開幕嘉賓。而 李政宰 早前同Wing Shya合作拍攝一系列澳門名勝相片，就令佢大讚效率同效果都非常高喇。
佢又透露主演嘅《魷魚遊戲》新一輯正在拍攝中，不過據知要到明年冬季先會播出，仲話劇情唔止比上一輯更有趣，亦有唔少令人傷心嘅故事，更加話希望有機會來港同Fans見面呀。
至於Wing Shya同李政宰合作之後，就大讚身為演員嘅佢有非常豐富嘅內在，每一刻都充滿戲之餘自己仲影到心跳加速呀。而主力喺內地發展嘅 李治廷 就話完成活動之後就會趕返香港，三年來首次同香港家人過節，仲搞笑話擔心遲到冇肥牛食呀。會留喺香港一段時間嘅佢，又話心郁郁想再推出新歌呀。
同樣要趕返香港嘅Alex，就話要趕住返港同9月30號生日嘅 葉蒨文 食飯，仲話一早已經準備好禮物同手寫生日卡為Sall慶祝喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台