夏雨罕有現身宣傳中秋音樂會 連詩雅被催生B順其自然
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無線娛樂新聞台報導：近年較少公開露面嘅 夏雨 呢日同 連詩雅 鄭融 黃洛妍 安俊豪 等歌手一齊為一個中秋音樂會宣傳，夏記仲話原本呢個騷係「糖心中秋演唱會」，無奈因為好幾年嘅疫情影響之下，目前就轉變成群星演唱會，仲話如果有合適角色，隨時都會再拍TVB劇集呀。
《糖心》系列當年收視爆燈，一家人戲裡雖然鬥到面紅耳赤，不過戲外就不知幾好朋友，大家不時都會相約聚會，夏記仲話食飯見面少不了呀。
而由加拿大啱啱登完台返港嘅Shiga亦都趁機會探望當地親友，又被催促盡快生小朋友，而新婚老公 陳家洛 亦趁佢生日祝「三年抱兩」，不過Shiga呢日就話家洛成日亂講嘢，其實已經有共識順其自然喎。
鄭融 呢日就提到會重啟因為疫情暫停嘅音樂巡演，同各地嘅唔同歌迷見面，早前佢就去到內地唔同城市表演，而一直到12月都會到唔同地方演出喇。
至於Janees同安俊豪都一樣係參加比賽加入樂壇，呢日佢哋就藉機會交流經驗，Janees仲話自己係誤打誤撞之下參賽，佢哋仲認為比賽會令自己快速成長呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台