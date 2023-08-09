夏雨罕有現身宣傳中秋音樂會 連詩雅被催生B順其自然

無線娛樂新聞台報導：近年較少公開露面嘅 夏雨 呢日同 連詩雅 鄭融 黃洛妍 安俊豪 等歌手一齊為一個中秋音樂會宣傳，夏記仲話原本呢個騷係「糖心中秋演唱會」，無奈因為好幾年嘅疫情影響之下，目前就轉變成群星演唱會，仲話如果有合適角色，隨時都會再拍TVB劇集呀。