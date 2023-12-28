羅子溢相隔11年再踏多倫多 太太越洋擔心老公歌喉失禮
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無線娛樂新聞台報導：羅子溢日前遠赴加拿大為《多倫多華裔小姐2023》擔任表演嘉賓，面對一眾美女佳麗，子溢就話完全唔擔心太太 楊茜堯 會呷醋，因為太太最擔心反而係自己嘅歌喉，所以綵排時都有拍啲片畀太太先過目，太太都有鼓勵佢。
相隔11年再踏足多倫多，佢覺得感覺完全唔同，因為由一位小伙子變成兩位小朋友嘅爸爸。講到今次行程，佢話時間好緊湊，表現就要走，希望下次可以多留兩日玩吓食吓嘢。
太太投入新劇《黑色月光》拍攝，呢段時間子溢就變成全職爸爸，佢承認有一定挑戰，不過之前自己去咗馬來西亞兩、三個月拍攝，當時太太都係一個人湊小朋友，佢覺得太太都可以，所以自己都一定要得，加上爸爸呢個身份係自己嘅責任，兼且又好享受同小朋友相處時間，就當彌補之前出外拍劇時陪唔到小朋友嘅時間。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台