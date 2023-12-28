羅子溢相隔11年再踏多倫多 太太越洋擔心老公歌喉失禮

無線娛樂新聞台報導：羅子溢日前遠赴加拿大為《多倫多華裔小姐2023》擔任表演嘉賓，面對一眾美女佳麗，子溢就話完全唔擔心太太 楊茜堯 會呷醋，因為太太最擔心反而係自己嘅歌喉，所以綵排時都有拍啲片畀太太先過目，太太都有鼓勵佢。