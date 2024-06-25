夜東京重生記！葛老師轉讓驚動全城 玲子急召小分隊重裝上陣

金融風波中新希望

在城市的繁華角落，夜東京這個眾所周知的地標即將迎來重大變革。葛老師原本打算悄悄地將這個地方轉讓給新手，卻不料被玲子當場撞見，令他當場腿軟。「葛老師當場腿軟。」玲子迅速行動，通知了小分隊，宣布夜東京將進行全面裝修和招股，意味著老夜東京將不復存在，一切將從零開始。「玲子通知小分隊，夜東京要重新裝修、招股，老夜東京不復存在，從零開始。」

阿寶面臨著他職業生涯的一大挑戰，他需要為服飾公司找到合適的券商。在證券交易所門口，他找到了曾經的夥伴蔡司令，希望能夠重新攜手合作。「阿寶要幫服飾公司找券商，他在證券交易所門口找到了蔡司令，請他重新入夥。」服飾公司的蔡總對阿寶的能力抱有疑慮，設下了一系列的挑戰和門檻。阿寶不得不求助於蔡司令，希望他能出手相助。「原來服飾公司蔡總對阿寶的能力並不是完全信任，提出種種門檻。阿寶請蔡司令幫他一把。」

生日宴會波折

在郊區的一家工廠，工頭老範的丈母孃慶祝生日，汪小姐被拜託在黃河路的金美林訂了一桌宴席。汪小姐與老範有師徒之誼，陪同他一同前往，卻在等位時遭到了盧美琳的刁難，場面一度火藥味十足。「汪小姐跟老範師徒一場，陪老範去黃河路等位，遭盧美琳刁難。」幸好阿寶及時趕到，成功平息了這場風波，讓老範一家人能夠順利享用生日宴，實現了平凡人家的小小心願。「還是阿寶趕到平息風波。老範一家人終於吃上了生日宴，了卻平凡人家的煙火心願。」

告別舊愛，迎接新生

在一個靜謐的後巷，小汪淚眼汪汪地與阿寶告別。對她來說，阿寶已不再是她的避風港，她決定離開，去尋找屬於自己的新天地。「後巷，小汪大哭，她跟阿寶告別，阿寶已經不是她停泊的港口，她要去建立自己的碼頭。」這是一個關於告別與新開始的故事，展現了人生中不可避免的變遷與成長。