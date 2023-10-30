張天賦處男電影衰格仔冇底線 拍檔小龍讚自然阿葛踢爆自肥爆肚
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無線娛樂新聞台報導：由 張天賦 凌文龍 葛民輝 陳伊霖 同 黃曦誼 等主演嘅新片呢日舉行首映禮，大批Fans一早已經逼滿商場支持喇。首次參演電影嘅MC，仲被經驗豐富嘅小龍演出夠晒自然，仲話兩男親密戲份一啲都唔少，小龍仲話擔心自己會成為賦二代嘅眼中釘呀。
拍攝笑片除咗演技，忍到笑亦都係一大要求，不過呢日佢哋就話一啲都唔易，拍攝時不時都笑場喇。MC又話今次挑戰衰格角色，仲話可以算係本色出演，仲話拍戲自己冇任何包袱，就算醜怪扮女人一樣都冇問題，要騷肌都一樣可以喎。
平時講唔停口嘅阿葛喺新片扮演屍體，仲爆料話不敵幾位少女嘅長氣，更加指MC同Candy匿埋柱後古古怪怪，大讚佢哋表現非常好喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台