張天賦處男電影衰格仔冇底線 拍檔小龍讚自然阿葛踢爆自肥爆肚

無線娛樂新聞台報導：由 張天賦 凌文龍 葛民輝 陳伊霖 同 黃曦誼 等主演嘅新片呢日舉行首映禮，大批Fans一早已經逼滿商場支持喇。首次參演電影嘅MC，仲被經驗豐富嘅小龍演出夠晒自然，仲話兩男親密戲份一啲都唔少，小龍仲話擔心自己會成為賦二代嘅眼中釘呀。