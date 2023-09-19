獨家｜大王生日同事突襲慶祝 壽星芝齡打鬧甜如蜜

無線娛樂新聞台報導：安德尊 同 宋芝齡 呢對一日鬥嘴鬥到黑嘅《流行都市》拍檔，見到你一言我一語開始嘈唔少人就覺得開心，呢日大王正日生日，一班同事仲鬼鬼馬馬為佢安排驚喜，送上蛋糕之餘芝齡仲被大王一手擁入懷。