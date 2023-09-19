獨家｜大王生日同事突襲慶祝 壽星芝齡打鬧甜如蜜
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無線娛樂新聞台報導：安德尊 同 宋芝齡 呢對一日鬥嘴鬥到黑嘅《流行都市》拍檔，見到你一言我一語開始嘈唔少人就覺得開心，呢日大王正日生日，一班同事仲鬼鬼馬馬為佢安排驚喜，送上蛋糕之餘芝齡仲被大王一手擁入懷。
呢日成班主持同事包括 姚嘉妮 劉彩玉 胡諾言 林秀怡 等都齊齊助慶，仲一齊起哄問佢哋係咪好事近，早前唔止一齊著上傳統嫁喜裙褂拍趣劇，呢日對主持同事嘅叫囂又照單全收，仲打來打去不知幾恩愛呀。
大王呢日仲首次正式回應緋聞真偽，呢個深情獨白就連嘉賓 黑妹 李麗霞 都話未見過大王同異性有咁親密嘅行為喇。
到底呢對CP真唔真就冇人知，不過大家為咗大王生日放假都現身，就睇得出大家關係幾咁緊密喇， 林凱恩 譚永浩 佢哋仲估計大王一定非常開心呀。
網民點睇？
安德尊係紅色建制派
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台