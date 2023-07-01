大笪地唱不停丨周吉佩渴望與吳大強顏志恒合唱 李佳羅啟豪喜合唱歌受歌…
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無線娛樂新聞台報導：大笪地唱不停丨周吉佩渴望與吳大強顏志恒合唱 李佳羅啟豪喜合唱歌受歌迷歡迎
歌唱選秀節目《中年好聲音》嘅一眾唱將，呢日現身新蒲崗錄影《大笪地唱不停》第三站錄影，今次請嚟譚嘉儀同黄洛妍做嘉賓，佢哋仲獻唱咗多首歌曲。
譚嘉儀表示自己一直有留意《中年好聲音》呢個節目，仲話每集都有好多感動位，而黄洛妍就指自己有唔少朋友都有參加呢個節目。
上一集因為喺戶外錄影，撞正落大雨令大家相當狼狽，今次就喺返室內場，大家都好舒服好多，周吉佩話上次落雨演出時，吳大強直頭除埋鞋赤腳出去演出，令佢勁擔心對方會唔小心跣親，又或者音響因為雨水漏電而發生意外。問到吉吉、大強同顏志恒會唔會有機會三人同台演出？佢哋都話好想試下，仲笑言希望可以唱出父子嘅味道！
李佳同羅啟豪為TVB外購劇獻唱主題曲，歌曲更登上熱搜，佢哋都話好開心。至於龍婷呢晚亦同丁文俊獻唱為劇集合唱嘅主題曲呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台