大笪地唱不停丨樊亦敏霸氣自稱唱歌好聽 周吉佩自爆初戀史
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無線娛樂新聞台報導：一眾《中年好聲音》嘅唱將，呢日嚟到天水圍為節目《大笪地唱不停》錄影，仲請嚟三太樊亦敏同區永權擔任表演嘉賓，吸引大批fans到場應援。
講到要喺咁多人面前唱歌，三太話唔知道自己會唔會驚，但就笑言佢一定係覺得自己唱歌好好聽，所以如果現場有人覺得佢唱歌唔好聽都冇辦法。三太又話覺得《中年好聲音》畀咗好多好正面嘅能量大家，所以如果佢哋需要自己幫忙嘅，自己都一定會嚟支持。呢晚同顏志恆合唱嘅區永權，就透露嚟緊九月將會推出全新單曲，佢仲叫大家到時要多多支持呀！
喺天水圍長大嘅吳大強，同自稱係元朗新抱嘅曹敏寶，就話完騷後要盡一盡地主之誼，帶大家去食好西。而周吉佩就自爆中學時曾經有位住喺天水圍嘅女朋友，當時每日放學後都會送對方返屋企㗎！龍婷就話自己雖然冇住過喺天水圍，但就有住喺天水圍嘅fans，對方每逢過年過節都會整一個好好味嘅盆菜送畀佢。
至於同三太樊亦敏合唱嘅羅啟豪，就話演出前都有一齊練下歌，但係因為各有各忙，所以夾時間都有啲難。首次喺台上獻出個人跳唱嘅梁浩銓，就話為咗今次演唱練習咗好耐。另外，曹敏寶、李佳、涂家堯同Bill哥哥就各自為觀眾介紹呢晚表演嘅歌單喇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台