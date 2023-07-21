《中年好聲音》歌手喜見歌迷落力應援 陳展鵬吉吉再度同台獻唱
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無線娛樂新聞台報導：陳展鵬、谷婭溦及一眾《中年好聲音》歌手呢日現身深水埗為節目《大笪地唱不停》錄影，《中年好聲音》歌手嘅fans積極追星，絕對唔輸俾後生仔女，晏晝前來霸定靚位準備睇偶像。
一眾歌手感受到fans嘅熱情，周吉佩喜見fans落力應援，顏志恒則收工即趕到場，見到外面超多fans等候，佢都非常開心，查實fans唔止期待一眾《中年好聲音》歌手有自己嘅作品，更加想見到偶像有唔同嘅新嘗試，吉吉希望拉大隊拍旅遊節目，吳大強提議三日兩夜之旅一齊玩餐飽。
陳展鵬繼新歌發佈會時與吉吉合作，呢次再度同台獻唱，陳展鵬笑指愛女唔會唱自己啲歌，而吉吉嘅一對仔女相當乖，將爸爸出賽唱過嘅歌都學去唱；《中年好聲音》比賽完結，一班歌手多咗唔少演出機會，無論面對幾多觀眾，支嚳儀、龍婷及李佳都表現淡定。
谷婭溦坦言當年喺香港演出特別緊張，當時一句廣東話都唔識，後來佢要上節目就一定要學，李佳亦明白呢個感受，直言自己喜歡拍劇，但係拍劇講廣東話要好順暢。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台