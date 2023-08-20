大笪地唱不停｜最後一集移師屯門演出 肥媽李思林齊現身演出
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無線娛樂新聞台報導：由一班《中年好聲音》成員參與嘅《大笪地唱不停》最後一集，呢次移師屯門演出，而 肥媽 則為呢集擔任特別嘉賓，而面對至親離世嘅 李思林 亦都有現身演出。至於 龍婷 同 李佳 仲預先遇告會同唔同拍檔合作，希望帶更多新鮮感俾大家呀。
雖然節目暫時告一段落，不過吉吉就提到希望往後有機會可以喺沙灘演出，等大家可以邊玩水邊聽歌，而佢哋亦都會玩得更盡情，不過女士們就話要少少時間操Fit身形先得咁話。
呢日主持 許文軒 亦都有唱埋一份，佢仲同大家分享自當年參加比賽之後已經甚少公開演唱，呢日就話要多謝 羅啟豪 嘅提議仲有監製首肯， 梁浩銓 更加指下次有機會佢哋可以組男團表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台