大笪地唱不停｜最後一集移師屯門演出 肥媽李思林齊現身演出

無線娛樂新聞台報導：由一班《中年好聲音》成員參與嘅《大笪地唱不停》最後一集，呢次移師屯門演出，而 肥媽 則為呢集擔任特別嘉賓，而面對至親離世嘅 李思林 亦都有現身演出。至於 龍婷 同 李佳 仲預先遇告會同唔同拍檔合作，希望帶更多新鮮感俾大家呀。