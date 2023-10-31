獨家丨詹天文現身銅鑼灣應援現場打卡 唱跳演出被讚有李玟影子應榮幸…
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨詹天文現身銅鑼灣應援現場打卡 唱跳演出被讚有李玟影子應榮幸
Windy詹天文日前推出新歌《大雕刻家》，MV上架短短幾日就已經有破40萬點擊，為咗慶祝新歌奪得好成績，Windy嘅官方後援會呢日喺銅鑼灣為偶像準備咗大型應援活動，喺戶外大電視同港鐵站內落應援廣告為Windy宣傳新歌，而Windy亦有親自到場打卡㗎！
見到fans嘅應援活動，Windy話覺得相當窩心，講到今次嘅應援已經做到地上地下都有，問到如果下次再出新歌，應援活動會唔會發展到海上同空中？Windy即時發揮天馬行空嘅想像力，幻想係咪喺空中跌個應援banner落嚟，相當搞笑。
作為首支個人唱跳歌，Windy喺MV入面一改形象大騷22吋螞蟻腰，佢話當日個MV由夜晚開始拍，一直跳跳到身水身汗，化妝師就一直幫佢補妝，Windy笑言係一個好神奇嘅體驗。話晒都係首支跳舞歌，Windy相當在乎外界嘅反應，佢一直都有留意大家喺網上嘅回應，對於被網民讚佢唱跳演出有李玟嘅影子，Windy就話相當榮幸，因為佢覺得對方係一短好厲害嘅前輩，自己亦希望做到對方咁叻呀。
網民點睇？
能成為參與打卡的一員與有榮焉 windy也請繼續加油💙💙
Thank you for having Windy💙
Windy新歌真系好正
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台