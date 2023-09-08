大鵬林家棟出席新戲首映 爾冬陞憶與導演李子俊相處往事
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無線娛樂新聞台報導：大鵬、林家棟及孫陽等一眾演員呢日現身北京參加新戲首映禮，電影由真實案件改編，講大鵬飾演殺人犯搶劫解款車逃亡嘅故事。
大鵬今次全程挑戰用廣東話，令觀眾大讚佢敬業，呢日用廣東話向在場觀眾打招呼，佢作為一個東北人喺影片當中盡力用廣東話表演，大鵬好開心電影終於畀大家見到，佢哋喺2019年拍嗰陣已知道呢套係好電影，希望觀眾睇得開心，而爾冬陞亦有抽時間欣賞，爾冬陞憶與導演李子俊由助理努力成為導演嘅往事，同時大讚大鵬廣東話不錯。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台