汪小菲爆「情敵」走佬想復婚照顧大S 具俊曄認大S因前夫言論感壓力…
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無線娛樂新聞台報導：汪小菲爆「情敵」走佬想復婚照顧大S 具俊曄認大S因前夫言論感壓力
大S徐熙媛同汪小菲離婚後，相隔3個月就宣佈跟廿年前嘅前男友具俊曄閃婚，大S自離婚後不時遭前夫汪小菲同前奶奶張蘭指控，近日汪小菲聲稱大S病咗，又指具俊曄「走佬」返韓國，自己想同大S復婚願照顧對方。
大S老公具俊曄呢日現身台北一個藝術展，認大S因汪小菲言論感到有啲精神壓力同抑鬱症，又指之前唔好嘅嘢係針對自己，具俊曄只要忍耐一下，大家就會幸福，不過今次係針對太太大S，具俊曄覺得心情唔太好，希望大家唔好相信嗰啲話。
具俊曄呢次有展出個人作品，其中一幅「My Love」以愛妻大S係靈感女神，佢展示用手機睇就更似大S，具俊曄每次創作有好點子就問大S意見，直至作品完成先會畀大S睇，大S會給予稱讚，令佢感到好開心，而具俊曄早前同大S慶祝生日送上珍珠頸鏈，更甜爆二人每日咀嘴。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台