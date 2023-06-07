溫昇豪否認出軌「用身體換情報」 天心盯緊老公禁精神出軌

無線娛樂新聞台報導：天心與溫昇豪主演嘅劇集第三季近日正式開播，呢日二人為新劇宣傳，天心與劇中前夫「趙立廷」嘅關係迎來新轉機，網民好奇佢哋會唔會破鏡重圓，二人就大賣關子，天心笑言應該好多人爭「趙立廷」，而溫昇豪否認劇中出軌，只係以「用身體換情報」。