溫昇豪否認出軌「用身體換情報」 天心盯緊老公禁精神出軌
承接之前沉重劇情，女主角天心建議觀眾睇劇前要做好心理準備，天心現實中與韓籍老公長期分隔兩地，近日趁有空檔佢即前往韓國跟老公相聚，天心更喺社交平台分享兩公婆玩樂嘅片段，天心受訪時稱此行逗留七、八天左右，佢目前算係偽單身，加上佢同老公都係同行，大家可以互相配合同體諒，佢笑言要盯好老公，唔准精神及肉體出軌。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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