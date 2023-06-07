溫昇豪否認出軌「用身體換情報」 天心盯緊老公禁精神出軌

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：天心與溫昇豪主演嘅劇集第三季近日正式開播，呢日二人為新劇宣傳，天心與劇中前夫「趙立廷」嘅關係迎來新轉機，網民好奇佢哋會唔會破鏡重圓，二人就大賣關子，天心笑言應該好多人爭「趙立廷」，而溫昇豪否認劇中出軌，只係以「用身體換情報」。

承接之前沉重劇情，女主角天心建議觀眾睇劇前要做好心理準備，天心現實中與韓籍老公長期分隔兩地，近日趁有空檔佢即前往韓國跟老公相聚，天心更喺社交平台分享兩公婆玩樂嘅片段，天心受訪時稱此行逗留七、八天左右，佢目前算係偽單身，加上佢同老公都係同行，大家可以互相配合同體諒，佢笑言要盯好老公，唔准精神及肉體出軌。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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