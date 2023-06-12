太妍相隔5年再來港開騷 帶埋香蕉上台有原因

無線娛樂新聞台報導：韓國人氣女團少女時代隊長太妍，相隔近5年再度嚟到香港開演唱會。以黑皮長裙型格出場嘅佢，連串唱出多首大熱歌曲，令全場fans陷入瘋狂。開騷前提早到香港嘅太妍，表示喺酒店用餐時愛上食蕉，呢晚佢仲帶埋香蕉上台，話自己準備嚟係完騷後食㗎！