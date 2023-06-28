太妍台北小巨蛋開騷成韓星第一人 個唱後取關公司帳號被指矛盾升級

無線娛樂新聞台報導：一向唱功了得嘅少女時代隊長兼主音 太妍 日前喺台北舉行個唱，相隔6年再次喺台北開騷嘅佢，仲成為首位登上台北小巨蛋舞台嘅韓國歌手，更一連狂唱24首歌曲。佢仲大讚台北歌迷嘅熱血應援，不過事後就似乎因為不滿官方社交平台嘅表現麻麻，令佢直接取消關注，外界仲認為係佢同公司之間矛盾升級嘅印證。