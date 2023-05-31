失衡空間之罪與殺｜衛詩雅恐佈造型幾可亂真 感情問題被魏秋樺當街狂摑…
以不同單元故事組成嘅驚慄電影《失衡空間之罪與殺》當中， 衛詩雅 誤闖 戀髮癖 黃又南 嘅髮廊，仲慘被對方生剥頭皮，而為咗畫面迫真，電影製作時就由特技化妝師營造恐佈傷口效果，更迫真到連工作人員都避開唔敢望呀。
而另一場同前輩 魏秋樺 合作嘅戲份，Michelle又要被對手狂摑，好在只係借位拍攝，Michelle先唔使再受苦咋。而原因佢哋起衝突，都係因為感情衝突所致呀。
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