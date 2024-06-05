《直播靈接觸》揭祕：越南食人肉傳說與5歲童前世記憶

神祕的前世記憶揭祕

隨著科技進步，全球各地的奇聞異事透過網絡迅速傳播。在《直播靈接觸》的最新一集中，節目深入探討了兩個引人入勝的故事。第一個故事來自越南的一個偏遠村落，一段疑似描述食人肉的影片引發了廣泛的討論和恐慌。這段影片顯示一位老婆婆在接受採訪時展示了她的斷肢，並聲稱這些斷肢將被製成臘肉。然而，經過「浸大事實查核」的調查，這一誤解被澄清。原來，老婆婆只是按照當地的風俗將自己的斷肢風乾保存，並計劃將其與遺體一同下葬。節目主持人也證實，他當時吃的是煙燻水牛肉，而非人肉。「食人肉」的傳言純屬誤會，實際上是一場由多段影片剪輯而成的誤解。

第二個故事則是關於一名5歲的外國男童Luke，他驚人地透露了自己的「前世記憶」。據他描述，他前世是一名名叫Pam的黑人女性，並且不幸在一場大火中喪生。這番話讓他的母親感到非常驚訝，於是她開始尋找證據，最終找到了一名與Luke描述吻合的女性，確實是在那場火災中喪生的。更令人震驚的是，Luke能夠從一堆照片中準確指出Pam的照片。這一發現讓Luke的母親堅信，Pam的靈魂可能已經轉世為她的兒子。然而，Pam的家人對這一說法尚未表態。梁思浩分享了自己的觀點，他曾經對前世今生的說法持懷疑態度，直到他看到了一部記錄片，講述了一個美國郊外的孩子如何透露自己的前世經歷。「其實我是在這幢死的！」孩子的話讓他的母親感到困惑，因為他們居住的地方並無高樓大廈。隨著孩子語言能力的增強，他補充說明：「其實我是在這幢大樓，當時有架飛機撞過來，我便死了。我當時是跟另一個人一齊走的。」這一事件最終被電視臺報導，並證實了孩子的前世記憶。孩子與一位60歲的老人見面時，他能夠說出對方及其太太的名字，甚至提到了一個只有他們兩人知道的祕密，從而讓老人深信不疑。「看著二人相擁而哭，真的很感動，發覺人的因果、前世今生好特別。我看完後，就深信人有前世今生！」梁思浩表示。