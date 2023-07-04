星光路上足本版丨關楚耀透露曾於台灣男團集訓 分享轉跑道後歷程

無線娛樂新聞台報導：關楚耀喺劇集《一舞傾城》內飾演嘅闊少Marco令人深入民心，令佢而家走出街，途人都叫佢做Marco而唔再係阿關。呢日關楚耀接受 潘盈慧 《星光路上》嘅訪問，除咗同大家分享Marco呢個角色帶畀佢嘅改變外，亦與觀眾們大談呢17年喺娛樂圈嘅點滴。