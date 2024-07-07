全新問答遊戲節目《奧運智．識．玩》今晚首播 鄭衍峰黃庭鋒劉穎鏇何沛珈何泳芍齊齊主持

首集嘉賓陣容豪華 競賽形式新穎

今晚將迎來全新問答遊戲節目《奧運智．識．玩》的首播，由一眾「奧運之星」包括鄭衍峰、黃庭鋒、劉穎鏇、何沛珈及何泳芍擔任主持。節目設計獨特，每集將邀請三組藝人嘉賓，分成兩人一組，透過一系列有趣的題目和刺激的遊戲環節來考驗他們的奧運知識，不僅是智力的挑戰，更是體能的考驗。

首播集的嘉賓包括林盛斌（Bob）與麥美恩、許靖韻與艾妮、以及何晉樂（Rock）與文凱婷（Aeren）。節目中的「奧運二選一」環節特別引人注目，參賽者需要邊踩單車邊回答問題。每答對一題，參賽者可獲得五個獎牌，而遊戲結束時所獲得的獎牌數量將根據單車的平均時速進行倍數計算，這樣的設計讓比賽更加激烈和有趣。

激烈競爭中趣事

比賽初期，三組嘉賓都全力以赴，紅組的Bob與麥美恩的時速一度達到56.5 km/h，展現了驚人的速度和力量。然而，隨著比賽進行，體力開始下降，速度也有所減慢。「Bob由本身送緊石油氣，依家變咗喺海邊散步。」鄭衍峰開玩笑地評論。此外，被稱為「小背心」的許靖韻也表現出色，比賽中因熱而脫下外套，展示了其運動時的風采，成為現場的焦點。