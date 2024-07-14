奧運智識玩

《奧運智．識．玩》熱力四射！鄭衍峰黃庭鋒何泳芍帶領明星大對決 網民期待今晚誰將成為終極大贏家

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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今晚播出的《奧運智．識．玩》第二集迎來了眾多明星嘉賓，包括「奧運之星」鄭衍峰、黃庭鋒及何泳芍擔任主持。節目中，嘉賓被分為三組，每組都有其獨特的色彩和競爭策略，分別是藍組的冼靖峰（Archie）和黃奕斌（Hugo）、紅組的黎諾懿和戴祖儀（Joey）以及綠組的周吉佩和顏米羔。

熱血沸騰奧運二選一挑戰

首個遊戲「奧運二選一」要求參賽者一邊踩單車一邊回答問題。這個挑戰不僅考驗體力，更考驗智力。藍組的Archie和Hugo因答題精準而成為焦點，儘管Archie常常選擇與Hugo相反的答案，兩人仍然表現出色。「我只可以聽佢講，你哋就好啦可以平等，我唔得囉！」Joey的抱怨和黎諾懿的相互配合也為紅組增添了不少笑料。

足球技巧大比拼

第二個遊戲「奧運Ready Go」以足球為主題，特邀前香港足球代表潘文迪來指導。嘉賓們需要穿上特製的大鞋來完成足球挑戰，這增加了遊戲的難度和趣味性。綠組的顏米羔表現尤為出色，即使穿著笨重的鞋子也能迅速完成任務。相比之下，藍組的Hugo在射門時顯得有些笨拙，第一次射門偏離目標，幸好第二次補射成功。

決勝時刻終極選擇

節目的高潮在於最後一個遊戲「奧運終極選」，參賽者需要將所獲得的獎牌投注在三個答案中的一個。答對問題可以保留獎牌，答錯則會被沒收。紅組的Joey在這一回合選擇了冒險策略，將所有獎牌投注在一個答案上，希望能夠一舉扭轉乾坤。究竟哪一組能夠在這場智力與運氣的較量中勝出，成為終極大贏家，萬眾矚目。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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