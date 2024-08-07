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全紅嬋奧運再奪金 郭晶晶舊愛新歡巴黎奧運熱話題 網民熱議不斷

TVB娛樂新聞
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隨著巴黎奧運的熱潮，《猜猜我是誰》推出了一系列以「運動」為主題的節目，共11集。中國國家隊的跳水明星全紅嬋在女子10米台單人跳水決賽中，再次展示了她那驚人的「水花消失術」，其中一次完美的跳水更是獲得了「全十分」的高分。最終，全紅嬋以425.6分的高分奪得冠軍，這也使她成為中國奧運史上最年輕的三金王，打破了伏明霞的紀錄。

郭晶晶巴黎奧運裁判長引發關注

節目中不僅聚焦於全紅嬋的成就，還特別提到了「跳水皇后」郭晶晶。郭晶晶不僅在巴黎奧運擔任裁判長，還因多次與香港的深厚緣分而成為焦點。她的丈夫霍啟剛是香港奧委會的副會長，而郭晶晶本人也是四屆奧運金牌得主。節目回顧了郭晶晶2004年和2008年隨國家隊訪港的珍貴片段，展現了她的幽默感和金句實力。「有點開始閃得眼睛都花瞭，本身眼睛就不好。」

郭晶晶世紀婚禮及社會貢獻

除了奧運成就，郭晶晶近年來還積極參與社會公益，特別是關注兒童和青少年的發展。她的世紀婚禮於2012年11月11日舉行，成為當年的社會焦點。婚禮星光熠熠，不僅有政商名流如李嘉誠父子、李兆基等，還有影視界的成龍、汪明荃等名人參加。郭晶晶的好友吳敏霞也擔任了伴孃，使得這場婚禮成為一次難忘的盛事。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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