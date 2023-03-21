獨家｜郭柏姸新劇再戰女僕舞 拍檔換劉穎鏇練舞鬥可愛
有一對長腿平時亦都成日做運動嘅Tiffany，呢日就同Rosita一齊練習，不過佢就話跳舞嚟講自己真係零概念喇，自選港姐嚇壞排舞師自信亦大為扣分之下，就話要多啲時間好好練習喇。
而已經有經驗嘅女僕界師姐Rosita，就狂派心心，對點扮Cute都有少少心得，連Tiffany都話要跟佢學嘢呀。監製 文偉鴻 亦都有親自監場，而佢哋舞姿之外最令人期待嘅服裝，佢哋就預告同劇情有關，仲叫大家記得留意咁話呀。
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