獨家｜郭柏姸新劇再戰女僕舞 拍檔換劉穎鏇練舞鬥可愛

無線娛樂新聞台報導：喺《下流上車族》同妹妹 羅毓儀 出奇招扮女僕跳舞幫屋企手搵錢嘅芊芊 郭柏姸 ，雖然喺車總林敏驄嘅音樂會現身之後被叫「自生自滅」，不過呢日佢就同新劇《奪命提示》嘅新拍檔 劉穎鏇 再次挑戰女僕舞，睇嚟打算以呢個新組合再戰江湖喎。