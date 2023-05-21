奪命提示｜劇紅炮製驚喜慶生環節 劉穎鏇迎26歲盼繼續進步
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無線娛樂新聞台報導：下星期就踏入26歲生日嘅 劉穎鏇 ，宣傳完《隱形戰隊》之後就再次投入監製 文偉鴻 嘅新劇《奪命提示》拍攝，呢日大家仲趁人齊，偷偷哋準備蛋糕喺現場為佢驚喜慶祝，搞到Tiffany開心到不得了呀。
呢日 陳山聰 張振朗 劉佩玥 林子善 丁子朗 郭柏妍 等主要演員全部在席，仲齊齊唱生日歌，壽星女Tiffany就話完全估唔到會有呢個驚喜喇。佢仲話希望新劇收視爆燈，阿Moon仲祝福Tiffany越來越聰明喎。
原來今次慶祝係由監製安排，仲話Tiffany乖巧單純，安排驚喜冇難度。Jazz又話睇住Tiffany成長一直進步，非常戥佢開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：You[email protected]娛樂新聞台