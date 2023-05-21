奪命提示｜劇紅炮製驚喜慶生環節 劉穎鏇迎26歲盼繼續進步

無線娛樂新聞台報導：下星期就踏入26歲生日嘅 劉穎鏇 ，宣傳完《隱形戰隊》之後就再次投入監製 文偉鴻 嘅新劇《奪命提示》拍攝，呢日大家仲趁人齊，偷偷哋準備蛋糕喺現場為佢驚喜慶祝，搞到Tiffany開心到不得了呀。