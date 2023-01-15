張振朗拍劇受傷｜座地燈逞兇襲擊眉骨縫7針 Owen黑仔事跡再添一樁

無線娛樂新聞台報導：近日正拍攝新劇《奪命提示》嘅 張振朗，15號凌晨拍攝一場動作戲時，不慎被現場一枝座地燈擊中左邊眉角受傷，而負責TVB藝人管理嘅樂易玲 出席公益百萬行開步禮時，就為傳媒朋友致電Owen，直接由本人憶述現場情況喇。