張振朗拍劇受傷｜座地燈逞兇襲擊眉骨縫7針 Owen黑仔事跡再添一樁
Owen話當時做好安全防護，不過估唔到被座地燈所傷，雖然傷位於額頭眉骨位置，不過佢就話唔怕破相，認為男士有疤痕更有味道呀。Owen又話冇通知家人同女友，以免佢哋過份擔心呀。
而樂小姐就話凌晨知道意外之後，除咗覺得振朗已經唔係第一次出事認真係黑仔王之外，仲即刻安排Owen整形醫生為佢縫針治療，仲話一星期就可以拆線喇。
而Owen嘅女友 楊偲泳 現身新片《毒舌大狀》嘅宣傳活動時，都有回應男友受傷，仲話希望大家都身體健康，台前幕後大家都要小心咁話呀。
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