奪命提示｜張振朗傷後照樣唔錫身 郭柏姸低聲讚嘆心心眼

無線娛樂新聞台報導：早前因為拍攝新劇《奪命提示》眉骨受傷要縫針嘅 張振朗 轉頭已經繼續開工拍攝喇。呢日佢亦繼續拍攝動作戲，三兩吓手勢就將對手鎖住喇，喺現場一直旁觀嘅 郭柏姸 仲猛讚嘆Owen又勁又有型呀。