奪命提示｜楊卓娜扮老婦以假亂真 丁子朗首拍文偉鴻作品大壓力

無線娛樂新聞台報導：早前經社交平台公開自己喺新劇《奪仲提示》老妝扮相嘅 楊卓娜 ，除咗獲唔少網友大讚造型迫真之後，又有意見覺得呢次演出係佢一個大犧牲，不過一向對演戲投入認真嘅卓娜，就話今次扮相似足一位嬸嬸之餘，仲有唔少演技同體力上嘅大挑戰呀。