奪命提示丨劉穎鏇郭柏姸組魔音女團查案 丁子朗親回與A0女神地下情傳…
陳山聰、劉佩玥、丁子朗、郭柏姸、劉穎鏇、張振朗等一眾演員為新劇《奪命提示》進行拜神儀式，張振朗早前拍攝時不慎撼爆眉骨，被急送院縫7針，目前傷勢已復工，監製文偉鴻笑言差啲為咗張振朗將劇名改為「奪命頭獎」。
丁子朗同郭柏姸呢日成為焦點，佢哋緋聞成為近期熱話，佢哋親自回應報道，丁子朗話見到啲新聞都嚇親，估唔到咁快傳緋聞，覺得有啲愕然；陳山聰同劉佩玥日前拍情慾戲太激，唔小心整爛道具。
劉穎鏇早前出席活動獻唱《終身美麗》被指唱歌實力「超越」李佳芯，跟被冠以魔音稱號嘅郭柏姸有得揮，監製文偉鴻稱今次劉穎鏇同郭柏姸組魔音女團，劉穎鏇被監製嚇咗一跳，身旁張振朗叫佢表演一次，劉穎鏇即叫唔好，劉穎鏇劇透講有單案放咗「魔音女團」去查案，二人喺劇中有不同造型嘅打扮。
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